На россиян обрушился новый удар: из-за подорожания путевок турбизнес готовится к катастрофе

Семейный отдых за границей становится для россиян всё более затратным удовольствием. Если раньше поездка в Турцию или Египет с системой «всё включено» была доступна большинству, то теперь лишь немногие могут позволить себе такую роскошь.
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