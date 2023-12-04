Иностранцы не смогли пройти мимо этого комплекса: Разработка ижевских оружейников уложила на лопатки весь западный ВПК

2 дня назад 2,8K прочитали Делегация российского Оборонэкспорта и крупнейших предприятиями военно-промышленного комплекса не упустила такой возможности продемонстрировать новые модификации отечественных вооружений, как международная выставка «Дубай Эйршоу – 2023».
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