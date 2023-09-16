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Заболотный забил 5-й гол в 8 матчах РПЛ с пенальти за удар Ломаева ладонью в лицо Роше. Форвард ЦСКА – 2-й бомбардир лиги после Кассьерры

Заболотный забил 5-й гол в 8 матчах РПЛ с пенальти за удар Ломаева ладонью в лицо Роше. Форвард ЦСКА – 2-й бомбардир лиги после Кассьерры

Судья Артем Любимов с помощью ВАР назначил 11-метровый после того, как вратарь «Крыльев» Иван Ломаев неудачно сыграл на выходе и попал ладонью по лицу защитнику ЦСКА Виллиану Роше.

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