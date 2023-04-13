Как мигранты выселяют русских: Раскрыта схема захвата территорий

KONSTANTIN KOKOSHKIN/GLOBALLOOKPRESS Редактор "Царьград-Урал" Антон Садчиков раскрыл в программе "Мы в курсе", как мигранты и уроженцы среднеазиатских республик, уже получившие гражданство России, создают свои этнические анклавы в нашей стране.