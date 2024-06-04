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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Гайд по Wuthering Waves для новичков: как начать играть, как быстро перемещаться по ...

Гайд по Wuthering Waves для новичков: как начать играть, как быстро перемещаться по ...

Гайд по Wuthering Waves для новичков: как начать играть, как быстро перемещаться по миру, чем заняться в игре, как сражаться и прокачиваться, что такое Эхо, а также многое другоеWuthering Waves — клон Genshin Impact, который перенял у оригинала множество механик, однако не лишен индивидуальных особенностей.

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