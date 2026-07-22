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Бензин в России подорожал за год почти на 25%

Бензин в России подорожал за год почти на 25%

Автомобильное топливо в России подорожало на 25,78% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые приводятся в обзоре Министерства экономического развития «О текущей ценовой ситуации».

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