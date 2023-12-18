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Apple введет «условные цены» в App Store. Ценообразование будет индивидуальным

Apple введет «условные цены» в App Store. Ценообразование будет индивидуальным

Корпорация Apple запустит систему «условного ценообразования» в App Store, которая позволит пользователям сэкономить на покупке подписок в приложенияхApple приступила к тестированию новой функции в магазине приложений App Store для ограниченного числа подписчиков.

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