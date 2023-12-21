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Закон, порядок, государство

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Владимир Колокольцев наградил полицейских, которые спасли двоих детей, провалившихся под лёд

Владимир Колокольцев наградил полицейских, которые спасли двоих детей, провалившихся под лёд

«Глава МВД России наградил сотрудников Тамбовского линейного отдела МВД России на транспорте - начальника ЛПП в аэропорту Тамбова майора полиции Михаила Воробьева, заместителя начальника отдела уголовного розыска майора полиции Сергея Суслина и старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска капитана полиции Дмитрия Золотухина, спасших двух восьмилетних мальчиков, провалившихся под лёд», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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