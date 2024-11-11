Наступление настоящей зимы в Санкт-Петербурге совпадет с календарем

Все большее похолодание предупреждает петербуржцев о том, что скоро в город придет зима. Синоптики ожидают, что появление по-настоящему снежных дней совпадет с официальным приходом следующего сезона четко по календарю.
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