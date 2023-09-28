Украина больше не справляется. Зачем США открывают новые фронты против России?

США открывают новые фронты против России из-за провала Украины. Об этом сообщает газета Al-Watan.Южный КавказМинистр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад оказывает финансовую поддержку некоторым неправительственным организациям на Южном Кавказе, потому что готовит цветные революции.
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