США открывают новые фронты против России из-за провала Украины. Об этом сообщает газета Al-Watan.Южный КавказМинистр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад оказывает финансовую поддержку некоторым неправительственным организациям на Южном Кавказе, потому что готовит цветные революции.