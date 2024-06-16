Член ОС при ГУФСИН Блохин: оружие захватчикам в СИЗО могли пронести сотрудники

В СИЗО Ростова-на-Дону, где группа осужденных взяла в заложники работников изолятора, оружие и символика запрещенной в РФ террористической организации ИГ могли попасть либо через посылку, либо через охрану.
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