Мостовой высказался о возможном увольнении Абаскаля до завершения сезона

Александр Мостовой заявил, что сейчас а увольнении Гильермо Абаскаля уже не будет смысла. Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой высказался о слухах, согласно которым, наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль потеряет свой пост ещё до завершения сезона.