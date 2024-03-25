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Мостовой высказался о возможном увольнении Абаскаля до завершения сезона

Мостовой высказался о возможном увольнении Абаскаля до завершения сезона

Александр Мостовой заявил, что сейчас а увольнении Гильермо Абаскаля уже не будет смысла. Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой высказался о слухах, согласно которым, наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль потеряет свой пост ещё до завершения сезона.

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