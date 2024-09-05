«Большая тройка» мировых лидеров по нефтеэкспорту столкнулась с многолетним минимумом поставок

По данным анализа, проведенного в среду компанией Vortexa, отслеживающей потоки нефти, совокупные поставки «большой тройки» мировых экспортеров сырой нефти – Саудовской Аравии, России и США – в августе сократились почти на 700 тысяч баррелей в день по сравнению с июлем, что стало многолетним минимумом в доле мирового экспорта сырой нефти по морю.