Несколько парков благоустроят в Алматы

В Алматы проведут благоустройство Парков Первого Президента, «Атакента» и «Южный». В южной столице разработают проектно-сметную документацию на реконструкцию и благоустройство общественных пространств и фонтанов в Бостандыкском районе.
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