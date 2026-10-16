Законопроект о блокировке сделки США с Россией по поставкам дизельного топлива внесла группа американских законодателей, 16 октября информацию опубликована на сайте комитета Палаты представителей США по иностранным делам.
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