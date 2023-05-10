Побороться с борщевиком приглашает Петрозаводский ботанический сад

Одноименная акция пройдет в субботу в полдень. Борщевик Сосновского – это инвазивный вид, который представляет опасность для посетителей сада и способен широко расселиться по окрестностям Соломенного, предупреждают сотрудники и зовут на уборку.
Одноименная акция пройдет в субботу в полдень. Борщевик Сосновского – это инвазивный вид, который представляет опасность для посетителей сада и способен широко расселиться по окрестностям Соломенного, предупреждают сотрудники и зовут на уборку.
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