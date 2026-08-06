Владимир СОЧНОВ: Разберёт «родных» «Зенит», а «Спартак» не потеряет очки в Краснодаре

«Надеюсь, мой петербургский визави - вчерашний именинник - не проводит с детьми трехчасовой разбор, как случалось в мою игроцкую бытность у Бескова» - Через год у моего оппонента из команды прогнозистов «Зенита» Сергея Веденеева ожидается крупный юбилей, - нестандартно начал свою экспертизу участник нашего конкурса «Футбол-прогноз» Владимир Сочнов.
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