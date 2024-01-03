Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 212 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Ни это чмо заокеанское и ни его холуй у россиян никакого же почета не имеют. Плевать нам на их показушный сабантуй. ...Генсек альянса Ст...
  • Сергей Кочегаров
    Замечательно, что есть такая всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" для детей. Такие акции надо проводи...ТАСС: Лавров поуч...
  • sorsw
    Статейка о писцах... Ничего...Автобус с людьми ...

Спецназ в Сибири и Поволжье получил на вооружение ПТРК "Корнет-Д1"

Спецназ в Сибири и Поволжье получил на вооружение ПТРК "Корнет-Д1"

Соединения спецназначения в Самарской и Новосибирской областях получили на вооружение партию усовершенствованных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет-Д1", Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх