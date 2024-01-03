Спецназ в Сибири и Поволжье получил на вооружение ПТРК "Корнет-Д1"

Соединения спецназначения в Самарской и Новосибирской областях получили на вооружение партию усовершенствованных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет-Д1", Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).
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