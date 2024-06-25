«Мы не должны прятаться за чьими-то спинами»: истории бойцов-героев на СВО

Жители Буинского района Татарстана мужественно сражаются на передовой. Прапорщик Николай Попов заключил контракт в 60 лет, а волонтер Ленар Исаков, побывав на СВО с гуманитарным грузом, понял, что не может оставить товарищей «за лентой».
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