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Газета «Культура»

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Фильм «Последний богатырь. Колобок» в первый день проката собрал более 50 млн рублей

Фильм «Последний богатырь. Колобок» в первый день проката собрал более 50 млн рублей

Сборы фильма «Последний богатырь. Колобок» в первый день проката превысили 50 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

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