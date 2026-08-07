Фильм «Последний богатырь. Колобок» в первый день проката собрал более 50 млн рублей

Сборы фильма «Последний богатырь. Колобок» в первый день проката превысили 50 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
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