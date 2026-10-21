Дональд Туск © Geert Vanden Wijngaert/APПремьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления в сейме (парламенте) открыто заявил, что в «чертовски высоких» ценах на автомобильное топливо для простых поляков виноват президент США Дональд Трамп.
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