Дональд Туск © Geert Vanden Wijngaert/APПремьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления в сейме (парламенте) открыто заявил, что в «чертовски высоких» ценах на автомобильное топливо для простых поляков виноват президент США Дональд Трамп.