Эти картинки не российская пропаганда рисует, это восприятие себя самими украинцамиВ 1991 году УССР имела пятую экономику в Европе, а её население составляло 52 миллиона человек.
украина убивает
Комментарии
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Валерий Фоменков
Зародили Египетскую цивилизацию и Римскую империю. Кто же не знает "великих" укров? Сала украине!😆😅🤣😂
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17 час.
Raul Hernandez
Украинцы- это такая разновидность негров. Те тоже ничего не придумали и не изобрели.
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15 час.
AB
Anlrey Boracow
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7 час.
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