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Финляндия и Эстония оказались в сильной зависимости от поставок никеля из России

Финляндия и Эстония оказались в сильной зависимости от поставок никеля из России

Среди недружественных стран сильнее всего от российского никеля зависят Финляндия и Эстония. Об этом 15 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade по итогам первого полугодия.

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Комментарии
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Eduard
Интересно,а как в Эстонии его используют? Я не знаю, Перепродают?
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12 час.

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