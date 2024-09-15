Финляндия и Эстония оказались в сильной зависимости от поставок никеля из России

Среди недружественных стран сильнее всего от российского никеля зависят Финляндия и Эстония. Об этом 15 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade по итогам первого полугодия.
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