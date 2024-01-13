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Нападающий «Спартака» Ковальчук назвал справедливой разгромную победу СКА

За два периода команда пропустила от петербуржцев пять безответных шайб. Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук назвал справедливым домашнее поражение команды от армейцев из Петербурга со счётом 2:5.

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