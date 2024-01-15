Москва ожидает плодотворных переговоров глав МИД России и Северной Кореи

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на то что переговоры глав МИД России и КНДР Сергея Лаврова и Цой Сон Хи будут насыщенными и содержательными, передает корреспондент The Moscow Post.
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