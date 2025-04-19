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«Ман Сити» за 60-70 млн евро может купить Камбьязо у «Юве». «Горожанам» также интересен Ди Грегорио

«Ювентус» оценивает вингера в 80 млн евро, но стороны могут сойтись на 60-70 млн, а зарплата 25-летнего итальянца в случае перехода в английский клуб может вырасти вдвое – с 2,5 млн в год до свыше 5 млн.

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