Байдену становиться хуже: Заявление лидера США поставило Киев в тупик

Каждое новое высказывание президента США вызывает тревогу у его соотечественников, причём за самих себя – оговорки становятся всё серьёзнее и уже не понятно, способен ли этот человек управлять ядерной сверхдержавой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии