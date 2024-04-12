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Ирина Казакевич: «На последнем выстреле не так тщательно прицелилась. Думала, это может мне сегодня стоить даже медали»

Казакевич заняла в гонке второе место, победила белоруска Анна Сола.  «На последней стрельбе выстрел больше не затянула, а просто уже побежала – нажала и не так тщательно прицелилась, как предыдущие четыре выстрела.

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