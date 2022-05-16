«Реал» уверен, что Мбаппе перейдет. С ним устно договорились о 5-летнем контракте на 25 млн евро, бонус – 100 млн

«Реал» уверен в переходе Килиана Мбаппе из «ПСЖ» этим летом. Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, мадридский клуб сохраняет уверенность в том, что нападающий летом присоединится к команде, хотя «ПСЖ» по-прежнему пытается убедить Килиана остаться.
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