17 трогательных историй, после прочтения которых может понадобиться носовой платок

Вместе с приходом осенних деньков так и тянет завернуться в плед, чтобы растечься от тепла и уюта. И порой, прочитав истории про добрых людей и просто нечто трогательное, начинаешь чувствовать точно такое же тепло.
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