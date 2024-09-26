Муфтий Крганов поблагодарили Матвиенко за уважение к исламу

Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко "за доброе и бережное отношение к различным религиям, в том числе к исламу", за постоянную поддержку и "добрые отношения с мусульманским миром".