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Муфтий Крганов поблагодарили Матвиенко за уважение к исламу

Муфтий Крганов поблагодарили Матвиенко за уважение к исламу

Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко "за доброе и бережное отношение к различным религиям, в том числе к исламу", за постоянную поддержку и "добрые отношения с мусульманским миром".

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