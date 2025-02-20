Президент России В. Путин пока не готов сказать, когда может пройти его встреча с президентом США Д. Трампом

Москва, 19 февраля /Синьхуа/ -- Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что с удовольствием встретится с американским коллегой Дональдом Трампом и чувствует взаимность с его стороны, но эта встреча должна быть тщательно подготовлена по целому ряду важнейших вопросов.