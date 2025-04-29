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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ирина Роднина: «Главное преимущество спортсменов в политике в том, что они сами себя сделали. Бездельников и балаболов там нет»

Ранее гимнастка Ангелина Мельникова и лыжница Юлия Ступак выдвинули свои кандидатуры на выборы праймериз партии «Единая Россия».

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