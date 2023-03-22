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Плохая новость для Украины: визит Си Цзиньпина в Москву может закончиться ультиматумом для США

Плохая новость для Украины: визит Си Цзиньпина в Москву может закончиться ультиматумом для США

Предстоящие двухсторонние переговоры России и Китая, которые состояться в Москве на высшем уровне, станут довольно серьезным сигналом для Украины и Запада.

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