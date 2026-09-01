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Регионы России

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Герман Онугха выразил недовольство жизнью в Турции

Герман Онугха выразил недовольство жизнью в Турции

Нападающий футбольного клуба «Родина» Герман Онугха поделился впечатлениями о жизни и работе за границей, выразив недовольство уровнем жизни в Турции, где он ранее выступал за «Кайсериспор».

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