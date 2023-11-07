Путин рассказал о принципах партнерства России и Казахстана

Президент России Владимир Путин заявил, что партнерство РФ и Казахстана носит особо привилегированный характер, оно основано на принципах территориальной целостности и невмешательства, текст интервью Путина газете «Казахстанская правда» опубликован на сайте Кремля.
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