В Судане военные отпустили задержанного премьер-министра

Военные, устроившие переворот в Судане, разрешили премьер-министру Абдалле Хамдоку и его жене вернуться домой во вторник, на следующий день после того, как они были задержаны, передает AP со ссылкой на канцелярию премьер-министра.
Популярные статьи
- Самойлов со сцены «Ельцин-центра» оскорбил сотрудников «Ельцин-центра»
- Львов не будет выполнять решение украинского суда о возвращении останков советского разведчика России
- AVA (Молдавия): «Внезапная претензия Кремля по поводу 700 миллионов долларов очень похожа на сумму всех активов „Молдовагаз", которая как раз составляет порядка 700 миллионов долларов»
Свежие комментарии