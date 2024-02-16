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РИА Новый день

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Туристы из России угнали на Карибах яхту и зарабатывали на ней в Крыму

Туристы из России угнали на Карибах яхту и зарабатывали на ней в Крыму

Туристы из России угнали на Карибах яхту и в течение нескольких лет зарабатывали на ней в Крыму. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2019 году группа россиян отдыхала на островах Антигуа и Барбуда, где взяли на прокат у чартерной компании парусно-моторную яхту стоимостью 30 млн в рублевом эквиваленте.

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