Туристы из России угнали на Карибах яхту и зарабатывали на ней в Крыму

Туристы из России угнали на Карибах яхту и в течение нескольких лет зарабатывали на ней в Крыму. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2019 году группа россиян отдыхала на островах Антигуа и Барбуда, где взяли на прокат у чартерной компании парусно-моторную яхту стоимостью 30 млн в рублевом эквиваленте.