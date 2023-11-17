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2-я практика перед Гран-при Лас-Вегаса отложена после инцидентов с люком в 1-й сессии

«Формула-1» объявила, что вторая практика перед Гран-при Лас-Вегаса отложена. Сессия была намечена на 11:00 по московскому времени.

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