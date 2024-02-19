В Киеве рассказали о роли сборки украинцами дронов на дому

Ukrainian Presidential Press Service/Reuters Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, высказал мнение, что реализация проекта по сборке FPV-дронов на дому, присоединиться к которому украинцев призывают власти страны, создает условия для «формирования ДНК нации».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии