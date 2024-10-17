AP: для вступления в альянс границы Украины должны быть четко обозначены

Для вступления в НАТО границы Украины должны быть четко определены, сообщает Associated Press.Дипломаты НАТО подчеркивают, что это необходимо для устранения любых сомнений относительно возможного применения пятой статьи, которая регулирует взаимную помощь между странами НАТО.
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