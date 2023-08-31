Болезнь – это способ получить то, что без болезни получить никак не удаётся Некоторые психотерапевты считают, что практически все заболевания в основе своей имеют психологическую причину.
Болезнь уходит тогда, когда человек все понял
Комментарии
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валентина родионова
Болезнь-даётся всем жителям планеты земля-как воздаяние за наши :невежества,порочные деяния,грехи,Это закон кармы=АБСОЛЮТ.Прежде всего нарушается баланс целостности,гармонии с самим собой,идут б-ни ПСИХИКИ,НС,а потом и летит вся наша микролаборатория (квантовой физики и всей химии ор-ма)рождение детишек больными на всех уровнях-духовном,душевном,физическом,психическом.Могут даже отключить репродуктивную ф-цию ор-ма ,или давать только б-ных детишек по всем уровням.Кому не дали детишек,и они не взяли чужих на воспитание,то этот род,фамилие идёт на вырождение.Больше их ни когда на землю не вернут в образе людей.А в виде духов,животных,птиц,гадов ядовитых.Всё зависит в какой лун.накшатре была их ДУША в этой последней жизни.
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12 час.
S
Sobering
Очень много болезней имеют кармическое происхождение, а не физиологическое. Меняется отношение к чему-либо - облегчается или вовсе отступает болезнь. Случаев беспричинного, с медицинской точки зрения, излечения полно.
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8 час.
Александр Лесков
Вы здоровы??? Неразумно, однако, спекулировать и заниматься пропагандонством своих сомнительных умопостроений там, где ищут и находят ДРУГИЕ корни своих бед. Дай Бог здоровья Вам («Если у тебя нет здоровья, но есть ВСЁ, то у тебя ничего нет»).
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6 час.
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