Болезнь уходит тогда, когда человек все понял

валентина родионова

Болезнь-даётся всем жителям планеты земля-как воздаяние за наши :невежества,порочные деяния,грехи,Это закон кармы=АБСОЛЮТ.Прежде всего нарушается баланс целостности,гармонии с самим собой,идут б-ни ПСИХИКИ,НС,а потом и летит вся наша микролаборатория (квантовой физики и всей химии ор-ма)рождение детишек больными на всех уровнях-духовном,душевном,физическом,психическом.Могут даже отключить репродуктивную ф-цию ор-ма ,или давать только б-ных детишек по всем уровням.Кому не дали детишек,и они не взяли чужих на воспитание,то этот род,фамилие идёт на вырождение.Больше их ни когда на землю не вернут в образе людей.А в виде духов,животных,птиц,гадов ядовитых.Всё зависит в какой лун.накшатре была их ДУША в этой последней жизни.