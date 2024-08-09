Рейтинг кадастровых инженеров представили в Подмосковье

Рейтинг кадастровых инженеров по итогам шести месяцев представили в Подмосковье. Его составляет Росреестр для повышения качества оказания госуслуг и снижения количества отказов в регистрации недвижимости.
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