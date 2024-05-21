Стареющий Путин доведет задуманное до конца. Происходящее в России, неизбежно приведет к катастрофе

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ После горбачёвской перестройки и дикого ельцинского капитализма самый большой осколок СССР оказался в такой ...опе, что даже сейчас, глядя на 24 года назад, становится удивительно - а как России это удалось... сначала ползком, потом потихоньку, выверяя каждый шаг, а теперь уже уверенно шагая и зная, что нас уже не остановить... Одному Богу известно, как всё это Путину удалось, учитывая в каком окружении он первоначально находился, а затем годами собирая реальных единомышленников, чтобы продвигаться к намеченной цели.