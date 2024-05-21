Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • сергей бесперстов
    В результате бездействия властей и правоохранительных органов,щас вся страна расхлебываем все эти недоработки власти!За мигрантов взял...
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Стареющий Путин доведет задуманное до конца. Происходящее в России, неизбежно приведет к катастрофе

Стареющий Путин доведет задуманное до конца. Происходящее в России, неизбежно приведет к катастрофе

Интересная жизнь с Vera Star Как ни крути, но Владимир Путин давно же не молодой 48-летний политик, которым когда-то пришел к власти.

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Комментарии
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dmitriev4141 дмитриев
В любом случае  байданутому далеко до Путина.
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5 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ  После горбачёвской перестройки и дикого ельцинского капитализма самый большой осколок СССР оказался в такой ...опе, что даже сейчас, глядя на 24 года назад, становится удивительно - а как России это удалось... сначала ползком, потом потихоньку, выверяя каждый шаг, а теперь уже уверенно шагая и зная, что нас уже не остановить... Одному Богу известно, как всё это Путину удалось, учитывая в каком окружении он первоначально находился, а затем годами собирая реальных единомышленников, чтобы продвигаться к намеченной цели.
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4 час.
Maxim Yushkin
❤️ Ну, коль пошли такие &quot;заупокойные рассуждения&quot;, то главное чтобы &quot;Хрущев 2.0&quot; после ВВП не вылез... Господи, пронеси!🙏
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1 час.

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