Интересная жизнь с Vera Star Как ни крути, но Владимир Путин давно же не молодой 48-летний политик, которым когда-то пришел к власти.
Стареющий Путин доведет задуманное до конца. Происходящее в России, неизбежно приведет к катастрофе
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dmitriev4141 дмитриев
В любом случае байданутому далеко до Путина.
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5 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ После горбачёвской перестройки и дикого ельцинского капитализма самый большой осколок СССР оказался в такой ...опе, что даже сейчас, глядя на 24 года назад, становится удивительно - а как России это удалось... сначала ползком, потом потихоньку, выверяя каждый шаг, а теперь уже уверенно шагая и зная, что нас уже не остановить... Одному Богу известно, как всё это Путину удалось, учитывая в каком окружении он первоначально находился, а затем годами собирая реальных единомышленников, чтобы продвигаться к намеченной цели.
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4 час.
Maxim Yushkin
❤️ Ну, коль пошли такие "заупокойные рассуждения", то главное чтобы "Хрущев 2.0" после ВВП не вылез... Господи, пронеси!🙏
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1 час.
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