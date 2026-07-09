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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куртуа о сборной Бельгии: «В команде царит взаимопонимание, я получаю удовольствие, но скорее уйду, чем останусь. Я вряд ли смогу продолжать в том же темпе еще 4 года»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался о своем будущем в национальной команде. На прошлой неделе 34-летний футболист стал рекордсменом среди бельгийских игроков по количеству матчей на чемпионатах мира (20).

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