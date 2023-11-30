В Хабаровском крае тигр растерзал собаку

В селе Пушкино Бикинского района Хабаровского края тигр убил домашнюю собаку. Предположительно, инцидент произошёл в ночь на 29 ноября, когда дикая кошка проникла во двор частного дома и напала на алабая.
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