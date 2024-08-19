Минобороны РФ сообщило об успехах «русского» американца в зоне СВО

В Минобороны России сообщили, чем занимается американский военный Уилл с позывным Бостон в зоне СВО. Он приступил к службе в рядах мотострелкового соединения Центральной группировки войск в качестве оператора БПЛА, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии