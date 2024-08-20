В Подмосковье полицейские в ходе рейда пресекли нарушения миграционного законодательства

Сотрудники полиции ОМВД России по г.о. Чехов при поддержке Росгвардии в рамках проведения мероприятия, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции, обследовали в селе Новоселки места проживания иностранцев.
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