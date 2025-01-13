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Царьград

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Торецк превращается в Дзержинск: 6% до разгрома. Успех армии России, о котором враг не говорит

Торецк превращается в Дзержинск: 6% до разгрома. Успех армии России, о котором враг не говорит

Торецк, считающийся крепостью ВСУ, сдаёт позиции, превращаясь в исторический Дзержинск — остаётся всего 6% до полного разгрома.

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