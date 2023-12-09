Ростовчан предупредили о гололёде 9-11 декабря

Горожан просят проявить осторожность на улицах.Жителей донской столицы предупредили о том, что в ближайшие дни в городе возможен гололёд, а на дорогах - гололедица Такой прогноз на 9-11 декабря дали в Ростовском гидрометцентре.
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